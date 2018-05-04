Ещё
Творческие коллективы Восточного Дегунина выступят на праздничном концерте 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Творческие коллективы Восточного Дегунина выступят на праздничном концерте 9 мая 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Специалисты управы Восточного Дегунина приглашают жителей района на концерт «Победный май», приуроченный к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник состоится в парке «Северные дубки» в среду, 9 мая.
Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.
— В программе — праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов района, также будет работать полевая кухня, — рассказал Яковлев.
Участников праздника будут ждать к 12.00. Напомним, парк «Северные дубки» располагается по адресу Керамический проезд, д. 65, корп. 1. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для кота Патрика Бизнесмен Михаил Дашкиев 7 мая даст мастер-класс неподалеку от Восточного Дегунина Юная художница из Восточного Дегунина взяла серебро на конкурсе «Моя малая родина»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов73
Британские истребители сопроводили российский самолет103
Пекин уступает под напором Трампа53
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту138
В Крыму задержали украинское судно438
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение