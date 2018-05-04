Творческие коллективы Восточного Дегунина выступят на праздничном концерте 9 мая

Специалисты управы Восточного Дегунина приглашают жителей района на концерт «Победный май», приуроченный к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник состоится в парке «Северные дубки» в среду, 9 мая.

Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.

— В программе — праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов района, также будет работать полевая кухня, — рассказал Яковлев.

Участников праздника будут ждать к 12.00. Напомним, парк «Северные дубки» располагается по адресу Керамический проезд, д. 65, корп. 1. (мю)