Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для кота Патрика

Постоялец приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине рыжий кот Патрик ищет добрые руки и новый дом. Как сообщила куратор приюта Елена Лысенко, кот кастрирован и прошел все медицинские проверки.

— Патрику четыре года, из них он несколько лет прожил на улице, — рассказала Лысенко. — Ему очень тяжело в приюте, другие коты Патрика обижают. Только в клетке он может позволить себе расслабиться. Патрику нужно быть вашим единственным котом, и только тогда из его глаз исчезнет эта ужасная тоска.

Отметим, что кот отдается безвозмездно по договору, предполагающему ненавязчивое отслеживание его дальнейшей судьбы.

Чтобы познакомиться с Патриком, необходимо связаться с кураторами приюта: 8 (916) 041-67-23 (Алена), 8 (926) 600-70-39 (Елена). (мю)