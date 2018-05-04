Молдавия выступила против участия российских военных в параде в Тирасполе

В непризнанном Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России . Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Ранее военнослужащие ОГРВ начали тренировки для участия в военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Тирасполе 9 мая.

"В связи с подготовкой властей Тирасполя к военному параду по случаю праздника 9 мая, в котором примет участие российский контингент Оперативной группы российский войск (ОГРВ)… МИДЕИ сообщает, что не одобряет решение и отношение военного штаба ОГРВ и призывает власти Российской Федерации отказаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к конституциональности Республики Молдавия", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство утверждает, что участие ОГРВ в параде может нести риски «процессу приднестровского урегулирования» и «укреплению доверия между берегами Днестра».

"Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. МИДЕИ… снова подчеркивает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских военных сил с территории страны", — заявили в ведомстве.

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент. Авторы документа призвали преобразовать российскую миротворческую миссию в гражданскую, под международными мандатом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип , выступая 22 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН , потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такие призывы упражнениями в дипломатическом искусстве, которые не несут конструктива.