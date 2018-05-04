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Риз Уизерспун написала книгу
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Риз Уизерспун написала книгу 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Накануне американская актриса и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун представила свою дебютную книгу «Whiskey in a Teacup» («Виски в чашке чая»). В опубликованном в социальных сетях видео Уизерспун рассказала о чем она: издание посвящено культуре и традициями американского Юга. Актриса, родившаяся в Новом Орлеане и выросшая в Нэшвилле, делится с читателями тем, насколько наследие южных штатов влияет на ее повседневную жизнь — от семейных ценностей и предпочтений в еде до стиля в одежде и способа укладки волос.
Название книги Уизерспун придумала, вспоминая слова своей бабушки Доротеи. Та однажды сказала внучке: «Гармоничное сочетание красоты и силы делает южных женщин похожими на виски в чашке чая. Внешне мы можем казаться мягкими и несерьезными, однако внутри нас — страсть и крепость духа».
В книжных магазинах «Whiskey in a Teacup» появится 18 сентября 2018 года. Однако уже сейчас на Amazon.com можно оформить предзаказ. Стоимость экземпляра составляет $35.
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