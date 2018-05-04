Риз Уизерспун написала книгу

Накануне американская актриса и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун представила свою дебютную книгу «Whiskey in a Teacup» («Виски в чашке чая»). В опубликованном в социальных сетях видео Уизерспун рассказала о чем она: издание посвящено культуре и традициями американского Юга. Актриса, родившаяся в Новом Орлеане и выросшая в Нэшвилле, делится с читателями тем, насколько наследие южных штатов влияет на ее повседневную жизнь — от семейных ценностей и предпочтений в еде до стиля в одежде и способа укладки волос.

Название книги Уизерспун придумала, вспоминая слова своей бабушки Доротеи. Та однажды сказала внучке: «Гармоничное сочетание красоты и силы делает южных женщин похожими на виски в чашке чая. Внешне мы можем казаться мягкими и несерьезными, однако внутри нас — страсть и крепость духа».