С 1 июня многие улицы в центре Сочи станут пешеходными

Ограничения для транспорта связаны с проведением ЧМ по футболу.

Так, на период с 1 июня по 17 июля полностью пешеходной станет ул. Несебрская возле Морпорта, ул. Войкова, ул. Кооперативная, ул. Москвина, пер. Электрический. Некоторые участки улиц Поярко и Воровского станут односторонними — движение транспорта будет разрешено только в сторону Курортного проспекта. Ул. Орджоникидзе — напротив. Будет двусторонней.

Изменится схема движения в районе площади Южного мола. В дни проведения Фестиваля болельщиков FIFA с двух часов дня до полуночи вход на Набережную со стороны Морского порта будет закрыт для всех, кроме маломобильных граждан и детских колясок с родителем.