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С 1 июня многие улицы в центре Сочи станут пешеходными
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С 1 июня многие улицы в центре Сочи станут пешеходными 

За рулем Кубань 45 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Ограничения для транспорта связаны с проведением ЧМ по футболу.
Так, на период с 1 июня по 17 июля полностью пешеходной станет ул. Несебрская возле Морпорта, ул. Войкова, ул. Кооперативная, ул. Москвина, пер. Электрический. Некоторые участки улиц Поярко и Воровского станут односторонними — движение транспорта будет разрешено только в сторону Курортного проспекта. Ул. Орджоникидзе — напротив. Будет двусторонней.
Изменится схема движения в районе площади Южного мола. В дни проведения Фестиваля болельщиков FIFA с двух часов дня до полуночи вход на Набережную со стороны Морского порта будет закрыт для всех, кроме маломобильных граждан и детских колясок с родителем.
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