Концерт ко Дню Победы пройдет в Путевом проезде

Праздничный концерт «Весна! Май! Победа!» пройдет 7 мая в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Как рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова, перед посетителями центра и жителями района выступит волонтер Анна Тараданкина.

— Она исполнит песни советского времени и современные композиции, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, — уточнила Светлана Астапова.

Всех желающих приглашают к 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (то)