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Концерт ко Дню Победы пройдет в Путевом проезде
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Концерт ко Дню Победы пройдет в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Праздничный концерт «Весна! Май! Победа!» пройдет 7 мая в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Как рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова, перед посетителями центра и жителями района выступит волонтер Анна Тараданкина.
— Она исполнит песни советского времени и современные композиции, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, — уточнила Светлана Астапова.
Всех желающих приглашают к 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Митинги в преддверии Дня Победы пройдут в Алтуфьевском районе Заградительный столбик отремонтировали во дворе на Бибиревской Освещение восстановили во дворе в Путевом проезде
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