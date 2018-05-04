«Теория заблуждений». Миф об «изнасиловавшей всю Пруссию» Красной Армии

«Теория заблуждений». Миф об «изнасиловавшей всю Пруссию» Красной Армии У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!