«Просто ужас берет» 

Вечером и в ночь на 4 мая в городе прошла очередная репетиция Парада Победы. МОСЛЕНТА публикует снимки из соцсетей с оригинальными подписями и комментариями.
allariccadesign Патриотичное начало дня vesnyshka_alla #парад2018
anya.lami Сейчас над моим домом оооочень низко пролетела авиация: вертолёты, самолёты, истребители✈️ Такой шум! Просто ужас берёт! Стёкла тряслись, всё свистело, всё гремело🙉🙉🙉 Уже который год это вызывает грандиозный восторг😲
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olya_zar #victoryparade #репетиция
goddessviktoriya Мой самый лучший в мире брат
marinad_4q эксклюзив
marinad_4q #парадпобеды2018
ksilyina на первом курсе мы шутили, почему девочек в парад не берут, а теперь вот третий парад за плечами 🐾 #парадпобеды2018 #9мая
lazarevaaa97 #парадпобеды2018 glva😍😍😍😍 tanjushek Умничка💜
mautin998 #Парадпобеды2018 aliciagenev Как всегда красавец 😍😍 Nice 🔥
sw.halva Ночная репетиция парада победы.
Неделю назад, расталкивая локтями зевак на Кудринской во время движения колонны, я и не думал, что такое возможно. Оказалось, посмотреть парад (пусть и репетицию) с главной площади страны еще как возможно. Зрелище крайне эмоциональное, захватывающее и поражающее масштабами.
official.moscow Сейчас в Москве проходит заключительная вечерняя тренировка Парада Победы. фото @viktor.kanon
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tinavilki #крымнаш#севастополь#россия#москва#ночнаярепетицияпарада#краснаяплощадь#спку#кабет#нахимовец#парадпобеды2018#сынище#кадетывделе#деткивкадетке#@o.danila. o swerick Демонстрация силы объединяет народ и в начале мая в Москве царит непередаваемая атмосфера предвкушения Парада! 🇷🇺
парадпобеды2018
petrovaoxy Военная техника на закате особенно хороша)))
1306_bulanova #ночнаярепетиция#парадпобеды2018#спасибодедузапобеду
saynoomoore_Уже скоро ⚓️ #парадпобеды2018#морскаяпехота#армияроссии#тюмень#тюменьфото#алабино2018#балтийскийфлот zhishpoke♥️♥️♥️
aleksandra. g9637 И потанцевали и парад посмотрели!😂
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prince_143786 Wow aly_lebedeva #парадпобеды2018
alexgumpok #парадпобеды2018 #репетицияпарадапобеды
liki_pobedi
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yaktiul #Repost @knyazevskayaschool_ (@get_repost) Участие в акции «Молодая гвардия», флешмоб #ЯПОМНЮЯГОРЖУСЬ