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РИАМО разыграет музыкальные подарки среди своих подписчиков в соцсетях
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РИАМО разыграет музыкальные подарки среди своих подписчиков в соцсетях 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Читатели РИАМО смогут получить в подарок плееры, беспроводные наушники и колонку, приняв участие в специальном конкурсе.
Подписчикам группы «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно будет сфотографироваться с любым арт-объектом фестиваля «Московская весна A Cappella» до 7 мая и выложить снимок в альбом сообщества.
Сфотографироваться можно, например, с такими объектами фестиваля, как необычные «граммофоны» на Тверской площади и площади Революции, «виниловыми дисками» в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке, на Новом Арбате и на Тверской площади, «музыкальными скамейками».
Авторы 3-х самых креативных и ярких фотографий получат музыкальные призы от организаторов фестиваля: плеер, беспроводные наушники с микрофоном и портативную колонку. Итоги подведут 11 мая.
Фестиваль «Московская весна A Capella» проходит в столице во второй раз. Гала-концерт с объявлением победителей и вручением призов запланирован на 7 мая. 8 и 9 мая в рамках фестиваля пройдет официальная программа, которая будет посвящена Дню Победы.
РИАМО — информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.
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