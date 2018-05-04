РИАМО разыграет музыкальные подарки среди своих подписчиков в соцсетях

Читатели РИАМО смогут получить в подарок плееры, беспроводные наушники и колонку, приняв участие в специальном конкурсе.

Подписчикам группы «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно будет сфотографироваться с любым арт-объектом фестиваля «Московская весна A Cappella» до 7 мая и выложить снимок в альбом сообщества.

Сфотографироваться можно, например, с такими объектами фестиваля, как необычные «граммофоны» на Тверской площади и площади Революции, «виниловыми дисками» в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке, на Новом Арбате и на Тверской площади, «музыкальными скамейками».

Авторы 3-х самых креативных и ярких фотографий получат музыкальные призы от организаторов фестиваля: плеер, беспроводные наушники с микрофоном и портативную колонку. Итоги подведут 11 мая.

Фестиваль «Московская весна A Capella» проходит в столице во второй раз. Гала-концерт с объявлением победителей и вручением призов запланирован на 7 мая. 8 и 9 мая в рамках фестиваля пройдет официальная программа, которая будет посвящена Дню Победы.