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Парадные расчеты Каспийской флотилии провели первую репетицию военного парада в Астрахани
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Парадные расчеты Каспийской флотилии провели первую репетицию военного парада в Астрахани 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В отличие от других городов, где генеральная репетиция проводится в ночное время, в Астрахани она пройдет днем 7 мая.
На Каспийской флотилии прошла первая генеральная репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне.
Мероприятие также было приурочено к 100-летию со дня образования Южного (ранее — Северо-Кавказского) военного округа и состоялось на площади им. Ленина в Астрахани.
От Каспийской флотилии в репетиции участвовало более 700 военнослужащих. От других министерств и ведомств Астраханской области было задействовано более 1,5 тыс. человек.
Кроме того, в торжественном марше участвовала механизированная колонна из 25 единиц военной и специальной техники Астраханского военного гарнизона, в том числе ПКР «Термит-Р», зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК «Панцирь-С», бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Урал» с противотанковыми пушками времен Великой Отечественной войны ЗИС-3 и Д-44, а также ГАЗ-2330 «Тигр».
Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая. В отличие от других городов, где репетиция проводится в ночное время, на Каспийской флотилии она пройдет днем.
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