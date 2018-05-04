В Екатеринбургском суворовском училище прошла встреча кадет с ветеранами Великой Отечественной войны

Встреча воспитанников Екатеринбургского суворовского училища и ветеранов Великой Отечественной войны состоялась 4 мая в Екатеринбурге . Это традиционное ежегодное мероприятие приурочено к Дню победы и организовано областным министерством социальной политики, совместно с Екатеринбургским суворовским военным училищем и Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

«2018 год наполнен юбилейными датами: это 75-летие победы в Сталинградской и Курской битвах, 75-летие со дня формирования суворовских и нахимовских войск, а также 75-летие со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Более 730 тысяч солдат командировала Свердловская область на поля сражений. Почти 40 процентов техники и обмундирования советских войск было обеспечено Уралом. Мы должны достойно передать память от наших ветеранов юному поколению защитников Отечества. Уверен, наша молодежь будет бережно хранить знания о Победе в Великой Отечественной войне, свято чтить память миллионов людей, отдавших свои жизни за мир и свободу страны», — приветствовал заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов

В ходе мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику выпускникам Екатеринбургского суворовского военного училища, погибшим при исполнении служебных обязанностей и выполнении интернационального долга. Кроме того, суворовцы совместно с артистами екатеринбургских музыкальных коллективов показали театрализованную постановку, посвященную 75-летию со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса сюжет которой — преемственность поколений, возможность посмотреть глазами современных мальчишек-суворовцев на поколение войны, ведь «сынам полка», героически воевавшим на полях сражений, а впоследствии — первым «суворовцам», было тогда столько же лет, сколько и сегодняшним воспитанникам Екатеринбургского суворовского военного училища.