Ямочный ремонт сегодня идет на ул. Южакова

Подрядчик ликвидирует ямы и выбоины в микрорайоне ПЗ. Работы выполняются на Щетинина, Гагарина. Сегодня днем дорожники ведут подготовку к асфальтовым работам на участке от ул. Коничева до Кольцевого переулка. Фрезой снимают старый асфальт, этой ночью планируется приступить к укладке смеси.

Ямочный ремонт идет ежедневно, в том числе и в выходные. В этом сезоне коммунальным службам предстоит привести в порядок 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт будет проходить так называемыми технологическими картами, то есть большими участками. Как, например, это было сделано на ул. М. Ульяновой.

Напомним, что запланирован и ремонт 20 участков тротуаров.

Все работы будут проходить в летний период.