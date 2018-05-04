Ещё
Ямочный ремонт сегодня идет на ул. Южакова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямочный ремонт сегодня идет на ул. Южакова 

Вологда.рф 2 часа назад
Подрядчик ликвидирует ямы и выбоины в микрорайоне ПЗ. Работы выполняются на Щетинина, Гагарина. Сегодня днем дорожники ведут подготовку к асфальтовым работам на участке от ул. Коничева до Кольцевого переулка. Фрезой снимают старый асфальт, этой ночью планируется приступить к укладке смеси.
Ямочный ремонт идет ежедневно, в том числе и в выходные. В этом сезоне коммунальным службам предстоит привести в порядок 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт будет проходить так называемыми технологическими картами, то есть большими участками. Как, например, это было сделано на ул. М. Ульяновой.
Напомним, что  запланирован и ремонт 20 участков тротуаров.
Все работы будут проходить в летний период.
Вологда.рф: последние новости
Налоги на добрые дела отменили в России Турецкие помидоры вернулись на российский рынок Первый прогон: 25 парадных расчетов прошли торжественным маршем по площади Революции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов83
Пекин уступает под напором Трампа58
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту163
Британские истребители сопроводили российский самолет110
В Крыму задержали украинское судно460
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение