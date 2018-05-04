Как проверить водостоки и дренажную систему на даче?

Засорившиеся трубы проще всего прочистить с помощью мойки высокого давления, оснащённой длинным армированным шлангом со специальной насадкой: четыре направленные назад струи обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Фото: Kаrche

Ревизию дренажа проводят в следующем порядке:

Снимают решётки с дренажных лотков и крышки водосборных колодцев (коллекторов) крышки удаляют опавшую листву и прочий мусор. В коллекторах промывают сетчатые фильтры.

Если вода скапливается к лотках и коллекторах, значит, засорились подземные трубы ливневой канализации. Их промывают сильным напором, создаваемым насосом высокого давления, или прочищают гибким стальным тросом.

Проверяют разуклонку и целостность соединений. Иногда под воздействием сил морозного пучения дренажные лотки сдвигаются с мест, приподнимаются над уровнем грунта и приобретают контруклон, а их соединения расходятся. В подобных случаях не обойтись без земляных работ. Потребуется усилить фундаменты каналов и увеличить глубину их заложения — эти работы легче проводить летом, в сухую погоду.

Водосборники могут засоряться не только листовой и травой, но также землёй и галькой — удалить такие загрязнения удастся только путём многоэтапной прочистки и промывки. Фото: В. Григорьева

Удобнее всего в обслуживании лотки с чугунными решётками, которые фиксируются только собственным весом. Фото: Ecoirrigation

Дренажный лоток сконструирован так, чтобы надёжно держаться в слое бетона, но если смонтировать канал без фундамента, его выдавит промерзающим грунтом. Фото: Стандартпарк

Каналы прочищать легче, чем подземные трубы, однако и загрязняются они быстрее. Поэтому ливнёвку лучше собирать из труб. Фото: Aquastory

Для осмотра водостоков придётся подниматься на крышу, возводить сборные леса или ставить лестницы. При этом важно не пренебрегать техникой безопасности и использовать страховочный пояс.

Фото: Lindab

Принцип ревизии тот же, что и в случае дренажа:

Нужно удалить загрязнения, которые обычно скапливаются у входа в водосборные воронки.

Затем проверяют уклоны (для этой цели подойдёт пузырьковый уровень), а также надёжность крепления и стыковки элементов. Если под тяжестью льда и снега желоба провисли, необходимо установить дополнительные кронштейны.

Наконец, следует осмотреть карнизные планки и убедиться, что вода нигде не стекает по ветровой доске. Разошедшиеся стыки деталей уплотняют битумно-каучуковым кровельным герметиком (в случае водостоков из ПВХ можно также использовать специальный клей).

Водостоки с сетчатыми крышками хороши лишь в относительно сухом климате. При обильных осадках листья и хвоя прилипают к сетке, и удалить их довольно сложно. Фото: Lindab

Даже на невысоких постройках нельзя монтировать желоба без спусков (вертикальных труб): вода, падающая с высоты, размывает грунт, увлажняет цоколь. Фото: Doke

В некоторых системах жёлоб крепится на защёлке. Такое крепление не всегда способно выдержать штормовой ветер — лучше дополнительно зафиксировать деталь шурупами. Фото: В. Григорьева

Уклоны желобов можно проверить гидравлическим уровнем, но для этого нужно работать вдвоём. Фото: В. Григорьева

Самые надёжные и долговечные крепления для стальных и цинк-титановых водостоков изготавливают из алюминиевого сплава. Однако они несовместимы с желобами из меди, контакт с которыми вызывает интенсивную электрохимическую коррозию. Фото: Rheinzink