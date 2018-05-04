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Первое место на фестивале «Музейное содружество» заняла студентка техникума имени Красина
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Первое место на фестивале «Музейное содружество» заняла студентка техникума имени Красина 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 1 час назад
Фото: Чертаново Южное
Студентка техникума имени Красина победила в номинации «Лучшая презентация профессии» фестиваля «Музейное содружество». Награждение прошло в Центре патриотического воспитания и школьного спорта в четверг, 3 мая.
Девушка обучается на третьем курсе по специальности «Издательское дело». К конкурсу ее подготовила педагог специальных дисциплин Виктория Захарина. Вместе с ней талантливая студентка создала свой видеоролик о профессии, презентацию, в которой рассказала об истории профессии и ее роли в обществе сегодня.
В администрации техникума рассказали, что всего от учебного учреждения на конкурс были номинированы шестеро студентов-издателей.
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