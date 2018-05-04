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В интернет-голосовании «Мисс старшеклассница» победила Ксения Чихачева
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В интернет-голосовании «Мисс старшеклассница» победила Ксения Чихачева 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Интернет-голосование за самую красивую юную пермячку завершилось 4 мая на сайте «АиФ-Прикамье». Состязание проходило в рамках конкурса красоты «Мисс старшеклассница».
Читатели «АиФ-Прикамье» определили победительницу в номинации «Мисс интернет». Всего на титул претендовали 44 участницы. Победительницей стала 16-летняя Ксения Чихачева из школы № 93, за неё проголосовали более 4500 человек.
Сайт «АиФ-Прикамье» вручит юной красавице памятный подарок на церемонии награждения победительниц 6 мая.
Напомним, 6 мая пройдёт финальный этап конкурса «Мисс старшеклассница».
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