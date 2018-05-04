«Заказнику быть!». Заповедные леса будут сохранены

Историческое событие состоялось недавно в Правительстве Архангельской области . Речь идёт о совещании, на котором собрались представители власти, лесопромышленных компаний и организаций, защищающих вопросы экологии. Они подписали соглашение о границах Двинско-Пинежского заказника и утвердили план действий по его созданию.

Почему это так важно? Дело в том, что вопрос о создании Двинско-Пинежского заказника является очень животрепещущим и обсуждается достаточно давно. К сожалению, долгое время, экологи и бизнес не могли прийти к компромиссу и найти общее решение вопроса.

Для тех же, кто не помнит, почему определённый участок леса вызвал столько шума, напомним, что именно в междуречье Северной Двины и Пинеги сохранился крупнейший в Европе массив нетронутых тысячелетних лесов — эталон дикой северной тайги. Эти леса отличаются высоким разнообразием видов флоры и фауны. Из обычных обитателей тайги здесь можно встретить бурого медведя, волка, рысь, росомаху, лося. Немало тут и редких видов, занесённых в Красную книгу, среди которых белка-летяга, беркут, филин, скопа, орлан-белохвост. Леса междуречья — одно из последних прибежищ для дикого северного оленя, популяция которого в регионе находится на грани вымирания. В чистых таёжных реках нерестится сёмга. Жители лесных посёлков активно используют недревесную продукцию лесов, занимаясь охотой, рыбалкой, сбором грибов, ягод, лекарственных растений.

Первый шаг есть

Чтобы, не утратить всё это, и было предложено создать заказник, но дело это оказалось не простым. Но вот, наконец, лёд тронулся! Свои подписи под документом поставили представители WWF и Гринпис, а также руководители всех лесопромышленных компаний — арендаторов лесов междуречья Северной Двины и Пинеги. Среди них такие крупные представители лесного бизнеса, как группа компаний «Титан» и Архангельский ЦБК

Правда, заседание и подписание соглашения — это лишь начало долго пути. Впереди ещё много этапов работы. «То, что было сделано — это первый шаг по созданию Двинско-Пинежского заказника, — пояснил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов . — На данном этапе наши лесопромышленники, у которых в аренде находятся участки, которые будут входить в этот заказник, согласовали границы заказника. Это устроило экологические организации такие, как Гринпис и WWF. Это очень важный момент, к которому мы призывали уже давно. К сожалению, было потеряно несколько лет на переписку между всеми сторонами. Но вот, наконец, соглашение подписано! Теперь следует провести экологическую экспертизу и разработать положение о заказнике. После этого, когда будут согласованы все окончательные границы, нужно будет выйти в министерство природы РФ с предложением создания данного заказника. Так же депутатский корпус, совместно с правительством региона, проведёт общественные слушанья в районах, где будет расположен заказник, чтобы согласовать границы и с местным населением».

Дорогу осилит идущий

То, что лесной бизнес принимает активное участие в процессе создания заказника — это показатель того, насколько наши лесопромышленники являются ответственными пользователями природных ресурсов.

«Наша компания является оператором лесных участков, находящихся в собственной аренде, а также тех участков, которые в аренде Архангельского ЦБК и Лесозавода № 25, — пояснил директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти группы компаний «Титан» Юрий Трубин . — При этом мы придерживаемся позиции социальной и экологической ответственности. На протяжении нескольких лет мы поддерживали идею создания Двинско-Пинежского заказника. Мы прошли достаточно трудный путь по согласованию границ, каждый раз приводя обоснованные доводы по их изменению».

К счастью, долгие обсуждения и системная совместная работа принесли желаемые плоды. По итогу вклад группы компании «Титан» в территорию заказника составит порядка 170 тысяч гектаров. Это больше половины всей территории заказника. При этом в результате соглашения, бизнес берет на себя дополнительные обязательства, направленные на сохранение природы для наших будущих поколений.

«Отказавшись от разработки территорий, которые войдут в заказник, мы продолжим за них платить, — пояснил генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв . — Но мы обязуемся на них не заготавливать древесину. В результате наша лесосека становится меньше. И мы понимаем, что нам будут необходимы дополнительные объёмы леса. Чтобы решить эту задачу, мы будем работать с администрацией области по поиску каких-то компромиссных решений.

Но, как говориться, дорогу осилит идущий! Нам же в свою очередь остаётся надеяться, что теперь процесс пойдёт быстрее и заказник будет создан уже в текущем или следующем году».

Комментарии

— Я надеюсь, что история создания этого заказника войдет во все учебники, как пример ответственного отношения к лесному богатству. Сохранение крупных мало нарушенных лесных массивов — это большая природоохранная проблема, в решении которой я в той или иной мере принимаю участие с 1992 года. За это время мы прошли огромный путь. Что же касается, Двинско-Пинежского заказника, то WWF старался выступить в роли модератора между правительством региона, основными лесопользователями и арендаторами, а так же органами местного самоуправления. И подписание, которое произошло — это важный этап, который зафиксировал то, чего нам удалось достигнуть вместе. Впереди — общественные обсуждения и подготовка проекта положений о заказнике. При этом наша позиция состоит в том, что не должно быть никаких избыточных запретов. Там не должно быть запретов на рыбалку, охоту, сбор грибов и ягод. Должен быть разрешен и эко-туризм. Мы хотим, чтобы местное население не пострадало.

Александр Ерулик, министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:

— Этот заказник нужен нашему региону и очень важно довести начатое до конца! Для этого до сентября — октября 2018 года будет проведена экологическая экспертиза. После этого документы будут направлены в министерство природы РФ. И далее можно говорить о том, что положение для создания заказника готово. При этом мы намерены весь процесс сделать предельно открытым. Это поможет избежать в дальнейшей недовольства, как со стороны бизнеса, так и местных жителей.

— На сегодняшний день у группы компаний есть устойчивая модель развития до 2030 года, которая предусматривает работу в условиях создания Двинско-Пинежского заказника. Дело в том, что мы уже достаточно давно ведём переговоры с природоохранными организациями и учитываем перспективы создания заказника при планировании своей деятельности. Поэтому никаких проблем в связи с этим у нашей компании и наших сотрудников не возникнет.