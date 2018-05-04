По Театральной площади Краснодара 2,5 тысячи человек пройдут маршем 

9 мая в 11 часов Краснодарский территориальный гарнизон пройдет торжественным маршем по Театральной площади Краснодара. Более 2,5 тысяч военнослужащих, представителей ветеранских организаций, Кубанского казачьего войска станут участниками праздничного парада, посвященного 9 мая. Жители и гости города смогут увидеть комплексы «Тайфун», «Эскандер», зенитные установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр» — всего более 20 единиц военной техники.
В качестве зрителей в праздничном мероприятии примут участие 370 ветеранов Великой Отечественной войны
Также в День Победы состоится военный парад в городе-герое Новороссийске, торжественным маршем пройдут войска в городах воинской славы Анапе и Туапсе. Все мероприятия начнутся в 10 часов.
Напомним, что самой масштабной станет акция-шествие «Бессмертный полк», которая пройдет по всей Кубани. Организаторы в этом году ожидают более 500 тысяч участников.
Также 9 мая в Краснодаре в выставочном зале Боевой славы будут организованы экскурсии ко Дню Победы.
На сегодняшний день в регионе проживает 40172 ветерана ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны и приравненных к ним категорий граждан. Все они получат поздравительные открытки ко Дню Победы. В преддверии праздника будут организованы приемы ветеранов главами муниципалитетов, фронтовиков будут также поздравлять на дому, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края