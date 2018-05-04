По Театральной площади Краснодара 2,5 тысячи человек пройдут маршем

9 мая в 11 часов Краснодарский территориальный гарнизон пройдет торжественным маршем по Театральной площади Краснодара . Более 2,5 тысяч военнослужащих, представителей ветеранских организаций, Кубанского казачьего войска станут участниками праздничного парада, посвященного 9 мая. Жители и гости города смогут увидеть комплексы «Тайфун», «Эскандер», зенитные установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр» — всего более 20 единиц военной техники.

В качестве зрителей в праздничном мероприятии примут участие 370 ветеранов Великой Отечественной войны

Также в День Победы состоится военный парад в городе-герое Новороссийске , торжественным маршем пройдут войска в городах воинской славы Анапе Туапсе . Все мероприятия начнутся в 10 часов.

Напомним, что самой масштабной станет акция-шествие «Бессмертный полк», которая пройдет по всей Кубани. Организаторы в этом году ожидают более 500 тысяч участников.

Также 9 мая в Краснодаре в выставочном зале Боевой славы будут организованы экскурсии ко Дню Победы.