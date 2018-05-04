Сетевая организация требует установить электросчетчики за пределами участков: законно или нет

Сетевая организация требует от нас установить электросчетчики за пределами участков, якобы так им удобно проверять показания. Насколько законны эти требования? Ведь за пределами территории домовладения очень высок риск кражи электросчетчиков, их повреждения, либо срыва пломбы хулиганами.

На вопрос отвечает помощник прокурора Алексеевского района Волгоградской области Андрей Гапченко.

В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также — технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации , и носит однократный характер.

Гражданам, которых коснулся данный вопрос необходимо знать, что права и обязанности заявителей (физических и юридических лиц) и сетевой организации прописаны в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Пункт 19 Правил запрещает навязывать заявителям услуги и обязательства, не предусмотренные указанными Правилами. В технических условиях, которые являются приложением к договору технологического присоединения, прописывается распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (п. «г» ст. 25 (1) Правил).

Таким образом, включение в направляемый сетевой организацией проект договора технологического присоединения условий об обязанностях заявителя по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за пределами границ его участка противоречит Правилам и является действием по навязыванию невыгодных условий договора.

Кроме того, имеются разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 06.05.2014, из которых следует, что заявители вправе установить прибор учета электрической энергии (мощности) в пределах своего земельного участка.

Действия сетевой организации по навязыванию в технических условиях для заявителей требования об установке приборов учета на границе участка заявителя вразрез с желанием заявителя установить прибор учета в пределах границ его земельного участка, содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, в части навязывания невыгодных условий.

Из этого можно сделать вывод, что понуждение сетевой организации к установке прибора учета за пределами земельного участка, либо на границе балансовой принадлежности является незаконным.