Более 120 мероприятий проведут 9 Мая в Котельниках

В дни празднования 73‐й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории городского округа Котельники пройдет более 120 различных мероприятий. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Андрей Булгаков.

В рамках празднования 9 Мая на территории городского округа пройдет более 120 различных мероприятий. В том числе, классные уроки в школах, экскурсии, встречи ветеранов со школьниками, тематические концерты, выставки и многое другое

— Андрей Булгаков.

Заместитель главы Котельников отметил, что наиболее масштабными их них станут патриотическая акция «Спасибо» с зажжением свечей в память о погибших в годы войны, шествие «Бессмертного полка», торжественные митинги с участием ветеранов, акция «Лес Победы». Также воспитанники детского сада «Сказка» будут дарить ветеранам сувениры и поделки, сделанные собственными руками. Большая программа, по словам Андрея Булгакова, запланирована непосредственно на День Победы.

В 2018 году отмечается

годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В городском округе Котельники в рамках празднования этой даты стартовали торжественные митинги и чествование ветеранов.