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Светодинамический фонтан в парке «Семейный» в Волгограде заработает 6 мая
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Светодинамический фонтан в парке «Семейный» в Волгограде заработает 6 мая 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Торжественный пуск нового фонтана в парке «Семейный» в Дзержинском районе Волгограда пройдет 6 мая в 18:30. Праздничные мероприятия по этому случаю начнутся в 15:00 и завершатся поздним вечером.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в парке также откроется книжная выставка «Шаги истории», экспозиция с детскими рисунками «Мир без войны» и художественными работами ветеранов, «Клуба пожилых людей», а также музея-заповедника «Сталинградская битва». Кроме того, в «Семейном» можно будет увидеть ретроавтомобили, показательные выступления циркового коллектива и отряда «Барс». Волгоградцы смогут принять участие в военно-патриотической игре «Захват дота» и послушать концерт.
Напомним, что фонтан сделали еще осенью 2017 года и законсервировали на зиму. Его строительство стало возможным благодаря победе Дзержинского района в городском конкурсе «Лучший парк». За счет нее на благоустройство «Семейного» выделили 10 миллионов рублей. Кроме реконструкции фонтана за эти деньги в парке заменили поливочный водопровод и установили новые детские аттракционы.
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