От винта! Что такое «шнековый» магазин

Мы продолжаем рассказывать историю магазинов повышенной емкости, и сегодня поговорим о так называемых «шнековых» магазинах, являющихся разновидностью барабанного магазина. Такие магазины имеют цилиндрическую форму и патроны в них расположены параллельно оси цилиндра, пулями по направлению стрельбы. В отличие от традиционных барабанных магазинов (таких, как магазины на 71 патрон к ППШ-41 или на 100 патронов к «Томпсону»), в которых патроны располагаются в одной плоскости по спирали от центра к периферии корпуса, в шнековых магазинах патроны располагаются по спирали вдоль оси магазина, опираясь на внутренний «шнек», или Архимедов винт. Внутри такого магазина также располагается вращающийся подаватель, перемещающий патроны по поверхности шнека к горловине магазина, откуда они попадают в оружие.

России такими магазинами оснащались разработанные в Ижевске пистолеты-пулеметы «Бизон» ПП-19. Первые работы по созданию шнековых магазинов под пистолетный патрон были начаты на ИЖМАШ примерно в 1993 году, когда В. М. Калашников, получив информацию о новейших на тот момент американских пистолетах-пулеметах Сalico, имевших шнековые магазины на 50 или 100 патронов калибра 9х19, решил создать свой вариант такого магазина и оружие под него. Нужно отметить, что сама по себе идея шнекового магазина весьма стара — еще в 19 веке ее запатентовал американец Эванс, и карабины его системы со шнековыми магазинами в прикладе нашли применение в ходе «покорения Дикого Запада» в США , в 1870-1880е годы. Именно на патент Эванса ссылались инженеры из Calico, патентуя свое оружие в 1990 году.

Первые серийные пистолеты-пулеметы отечественной конструкции со шнековыми магазинами были выпущены на ИЖМАШе в 1995 году. Они имели магазин емкостью 64 патрона калибра 9х18 ПМ, выполненный из алюминиевого сплава В95. Также были разработаны варианты под патроны 9х19 Люгер и 7.62х25 ТТ. «Бизон» под 9х19 был выпущен малой серией для экспорта, вариант под патрон 7.62ТТ остался в одном опытном экземпляре, а вот «Бизон» под 9х18 был официально принят на вооружение МВД России . В 2000 году конструкция магазина была радикально пересмотрена, его корпус стал изготавливаться литьем из ударопрочного полимера, что несколько облегчило и удешевило его конструкцию. Тем не менее, шнековый магазин все равно оставался довольно сложным и дорогим, его заряжание патронами требовало достаточно много времени.

В результате по опыту эксплуатации «Бизонов» на их базе в 2003-2005 годах был создан пистолет-пулемет «Витязь», сохранивший основные элементы конструкции прототипа, но получивший гораздо более надежные и удобные в эксплуатации традиционные коробчатые магазины на 30 патронов. Вскоре после появления «Витязей» производство «Бизонов» было свернуто. Нужно отметить, что в США пистолеты-пулеметы Calico со шнековыми магазинами также нашли очень ограниченное применение, значительно проигрывая по распространенности системам с традиционными магазинами. Объяснение этому факту такое же — более низкая надежность шнековых магазинов и значительно более высокая цена в пересчете на один патрон емкости.

Нужно отметить что большинство разработанных в мире систем с использованием шнековых магазинов (а их очень немного, например китайский пистолет-пулемет CS/LS6) рассчитаны под пистолетные патроны. Чуть ли не единственным известным серийным вариантом магазина под автоматный патрон 5.45х39 является северо-корейская разработка на базе автомата Тип 88 — клона советского АК74. Подробностей по устройству и реальной емкости этих магазинов практически неизвестно, однако даже по фото можно судить о неудобстве этих магазинов как в присоединенном к оружию виде, так и при ношении в подсумках, да и надежность их наверняка заметно ниже чем у обычных коробчатых «тридцаток».

Ну а какие могут быть магазины большой емкости под автоматные патроны, мы вам расскажем как-нибудь в следующий раз.