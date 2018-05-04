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10 мая — традиционная высадка кедров на «Поле памяти» в Строгине
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10 мая — традиционная высадка кедров на «Поле памяти» в Строгине 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
За эти годы на личные средства им приобретено свыше трех тысяч саженцев кедра. А. М. Терехов высадит кедры в районе Строгино совместно с сотрудниками «Мосприроды» и жителями района.
Справочно: Анатолий Михайлович Терехов — родился 16 Апреля 1926, Кемеровская область, город Кемерово. Анатолий Михайлович Терехов — участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (награжден орденом «Отечественной войны» I степени, орден «Красной звезды», медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне»), почетный работник угольной промышленности (полный кавалер знака «Шахтерская слава», 47 лет посвятил развитию угольной промышленности). На встречах с молодежью он говорит: «Эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий, кто увидит кедр, пусть вспомнит о тех, кто остался на войне. Ведь не только обелиски стоит ставить, но и живую память тоже нужно хранить».
Адресный ориентир: ул. Исаковского, напротив д.16, корп.1  Начало: 10.00  Аккредитация СМИ: 8-916-423-41-31 Никитина Алена
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
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