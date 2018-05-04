10 мая — традиционная высадка кедров на «Поле памяти» в Строгине

За эти годы на личные средства им приобретено свыше трех тысяч саженцев кедра. А. М. Терехов высадит кедры в районе Строгино совместно с сотрудниками «Мосприроды» и жителями района.

Справочно: Анатолий Михайлович Терехов — родился 16 Апреля 1926, Кемеровская область город Кемерово . Анатолий Михайлович Терехов — участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (награжден орденом «Отечественной войны» I степени, орден «Красной звезды», медалями «За взятие Кенигсберга » и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне»), почетный работник угольной промышленности (полный кавалер знака «Шахтерская слава», 47 лет посвятил развитию угольной промышленности). На встречах с молодежью он говорит: «Эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий, кто увидит кедр, пусть вспомнит о тех, кто остался на войне. Ведь не только обелиски стоит ставить, но и живую память тоже нужно хранить».

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