Журналисты удивились плохой организации «Евровидения»-2018

Власти Португалии сдержали слово про «оптимизацию» расходов на проведение «Евровидения»-2018. Окончательный бюджет еще не назван, но то, что на гостях конкурса решили бесцеремонно сэкономить — уже очевидно.

В аэропорту Лиссабона стойка с волонтерами, которые подсказывают прилетающим фанатам, туристам и журналистам, как добраться до центра города, отелей и пресс-центра «Евровидения», расположены очень неудобно. Очевидно, что места по стойки выбирались там, где аренда стоила дешевле всего.

Нет привычных для прошлых лет конкурса красочных буклетов, афиш, впервые отменен бесплатный проезд в общественном транспорте. А еще отсутствуют бесплатные SIM-карты для журналистов, которые прежде выдавались на конкурсе регулярно. Гостям «Евровидения» более не предоставляется бесплатный проход в музеи, нет экскурсий или хотя бы печатных сборников с биографиями участников конкурса и текстами их песен.

К тому же в этом году в разы «усложнилась» работа журналистов: очень тесный и темный пресс-центр, а экраны и звук для просмотра репетиций низкого качества.

Оценка по организации мероприятия — твердая тройка. С Москвой-2009, Осло-2010, Дюссельдорфом-2011, Баку-2012 или Стокгольмом-2016 — не сравнить!

Говорят, что это связано с тем, что организаторы не смогли найти спонсоров, но европейские СМИ этому не верят. Зато безопасность поставлена на широкую ногу — пока тебя полностью не обыщут на входе в пресс-центр, войти не удастся.

Радует пока только солнечная погода, которая становится все жарче.

В городе очень много исторических достопримечательностей, а цены, несмотря на высокий курс евро по отношению к рублю, довольно демократичны. Афиш «Евровидения» в городе крайне мало, и некоторым прохожим даже невдомек, что в их городе проходит «Евровидение»-2018.