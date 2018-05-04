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Дорогу на Самаркандской введут в эксплуатацию до 15 мая
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Дорогу на Самаркандской введут в эксплуатацию до 15 мая 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Работы по подготовке дорог и благоустройству территории вокруг стадиона «Нижний Новгород» будут завершены к концу мая. Об этом сообщил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов при проведении рабочего совещания на территории вокруг «Стадиона Нижний Новгород».
По его словам, в данный момент все работы находятся в стадии завершения. Тем не менее, до ввода в эксплуатацию подрядчику необходим определенный промежуток времени для выявления и устранения недочетов.
Было отмечено, что в рамках контракта по благоустройству территории рядом со стадионом «Нижний Новгород» подрядчик осуществляет работы по строительству надземного и подземного пешеходных переходов, дорог на улице Стрелка, улице Пролетарская и Самаркадская, Волжской набережной, а также организации парковки рядом с собором Александра Невского.
«Дорожные работы завершены на 98%. На улице Бетанкура построен надземный пешеходный переход. В нем установлены перила и подъемник для маломобильных граждан, а также сделано антискользящее шероховатое покрытие. В течение 1,5 недель переход будет полностью доделан и открыт для нижегородцев. Подземный пешеходный переход будет готов к 15 мая. Внутренняя панельная часть отделана гранитным камнем. В данный момент ведутся работы по строительству входа и выхода из перехода», — рассказал главный инженер главного управление автомобильных дорог Нижегородской области Олег Маслов.
В ходе мероприятия Вадим Власов прокомментировал ситуацию с проблемой в работе ливневой канализации рядом со стадионом «Нижний Новгород» во время первомайской грозы. «Работы по строительству ливневой канализации еще не завершены. Подрядчик строил ливневую канализацию в несколько этапов, так ее протяженность довольно большая. Она заходит к стадиону и под парк у собора Александра Невского. Объект большой и непростой в оформлении. Во время проведения ЧМ-2018 в работе ливневки проблем не будет», — заверил Вадим Власов.
Кроме того, по словам министра, дорогу по улице Самаркандской введут в эксплуатацию до 15 мая.
«Проезд обеспечен полностью, осталось закончить края. Я знаю, что жители очень соскучились и хотят уже ездить по хорошим дорогам, но надо дождаться завершения работ. И в ближайшее время все забудут, что там была стройка и что дороги не было», — сказал Вадим Власов.
На территории рядом со стадионом «Нижний Новгород» в течение мая планируют посадить деревья, кустарники и обустроить газоны, а также установить скамейки и урны. Отмечается, что вырубки существующих на данной территории деревьев не будет.
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