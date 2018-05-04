Ещё
Страны ЕС выработают общую позицию по тарифам США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны ЕС выработают общую позицию по тарифам США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Страны-члены Евросоюза должны начать интенсивные переговоры, чтобы достичь общей позиции относительно того, как реагировать на тарифы США на импорт металла, если усилия по обеспечению долгосрочного освобождения от тарифов не приведут к успеху, заявила пресс-секретарь правительства Германии.
EPA/MAURIZIO GAMBARINI
"Я не могу говорить о временных рамках, поскольку это должно быть сделано на европейском уровне, — сказала пресс-секретарь. — Понятно, что важно, чтобы были проведены быстрые переговоры, чтобы достичь общей европейской позиции". Как писали «Вести. Экономика», президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз не позволит Соединенным Штатам разговаривать с собой при помощи угроз для обеспечения постоянного освобождения от тарифов на импорт стали и алюминия в США. Президент США Дональд Трамп до 1 июня продлил временное освобождение ЕС от тарифов, хотя официальные лица ЕС заявили, что неясно, чего хочет Вашингтон. "Я хотел бы повторить призыв к тому, чтобы это освобождение было безоговорочным и постоянным. Мы считаем, что меры США не могут быть оправданы национальной безопасностью", — сказал Юнкер в Европарламенте. "Мы продолжим наши переговоры с Соединенными Штатами, но мы отказываемся вести переговоры под угрозой", — сказал Юнкер, представив будущий план бюджета ЕС.
Вести.Ru: последние новости
Как Турция попала в финансовые тиски спекулянтов 7 технологий, которые отнимают у людей работу Мультсериал "Лео и Тиг" приобрела крупнейшая медиакорпорация Нидерландов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет86
В Крыму задержали украинское судно395
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов63
Россия отказалась от союзов с Китаем302
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту72
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение