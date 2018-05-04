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Ярославский губернатор обзавёлся личным пресс-секретарём: ей 23 и она из Госдумы
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Ярославский губернатор обзавёлся личным пресс-секретарём: ей 23 и она из Госдумы 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
У губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова появился личный пресс-секретарь. Работать на этой должности из Москвы приехала 23-летняя Анастасия Харитонова. До этого связями с общественностью и общением с журналистами занимались специалисты управления массовых коммуникаций регионального правительства.
Новый пресс-секретарь губернатора сегодня уже вышла на работу в правительстве Ярославской области.
— В 2016 году закончила факультет журналистики МГУ. Затем поступила в магистратуру МГИМО по направлению «международная журналистика». До конца мая мне предстоит защитить диссертацию, — рассказала о себе Анастасия Харитонова. — Работала главным редактором журнала ToBuild, а также проходила преддипломную практику в управлении аппарата Государственной думы Российской Федерации в отделе организации работы СМИ.
В правительственной курилке Анастасию уже окрестили «юной гимнасткой». Между собой сотрудники правительства Ярославской области обсуждают спортивные достижения нового пресс-секретаря губернатора. Но сама Харитонова об этом говорить публично не любит.
— Я считаю, что в связи с моей должностью обсуждать это неуместно, — сказала пресс-секретарь. — Да, я занималась гимнастикой. Но выбирая между большим спортом и образованием, я сделала свой выбор. И бросила все силы на образование.
Сам губернатор Ярославской области сейчас находится в отпуске. Он ушёл отдыхать сразу после того, как в регионе разгорелся мусорный скандал. Глава региона признался на своих страницах в социальных сетях, что отходы из столицы всё же привозят на ярославский полигон «Скоково». После этого Дмитрий Миронов так ни разу и не выступил публично. Вероятно, что теперь с пресс-секретарём он станет более открытым.
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