Проект по ремонту моста в Пустошкинском районе подготовит фирма из Уфы

Псковская губерния: последние новости

О причинах запрета ЛГБТ-акций в Пскове российские власти сообщат ЕСПЧ до 3 июля

Администрация Пскова попросила у Минкульта 240 млн рублей на реставрацию музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского- Корсакова»

Спикер псковского парламента в прямом эфире канала Совета Федерации «Вместе-РФ» вновь напомнил о законопроекте ПОС по поддержке орфанных больных