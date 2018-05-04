Проект по ремонту моста в Пустошкинском районе подготовит фирма из Уфы 

Конкурсная комиссия Упрдор «Северо-Запад» подвела итоги аукциона по роведению проектных и изыскательских работ для ремонта моста через реку Великая на км 455+579 автомобильной дороги Р-23 (бывшей трассы М-20). Как уточнили «Псковской губернии» в псковском филиале Упрдор «Северо-Запад», речь идёт о 52-метровом мосте в Пустошкинском районе рядом с озером Зверино. Аукцион выиграла фирма из Уфы ООО «УралГеоПроект», фирма предложила за разработку документации меньшую цену, чем конкуренты из Петербурга — 1 млн 677 тыс. рублей. Проект должен быть разработан до 7 декабря, источник финансирования — федеральный бюджет. По требованию заказчика, проект должен учитывать гарантию по ремонту сроком в 15 лет. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».