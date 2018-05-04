«Воля и великодушие»: в ЮФО выберут лучших волонтеров

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . В Южном федеральном округе объявлен конкурс социальных проектов, практик наставничества и волонтерской работы «Воля и великодушие», принять участие в котором могут гражданские активисты, представители общественных и коммерческих организаций, журналисты, сообщается на официальном сайте администрации города Сочи

Возникла идея расширить границы конкурса и предложить отдельное направление — «Лучшая наставническая практика». И, конечно, в год, объявленный президентом Российской Федерации Годом добровольца, необходимо отметить лучших волонтеров, — отметила член организационного комитета, ветеран педагогического труда Зинаида Болотова.

Конкурс проводится по трем направлениям: «Лучший социальный проект», «Лучшая практика наставничества» и «Лучшая волонтерская работа». Первые два традиционно предусматривают большое количество номинаций, которые позволяют рассказать о социальном подвижничестве в самых разных сферах жизни.