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«Воля и великодушие»: в ЮФО выберут лучших волонтеров
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«Воля и великодушие»: в ЮФО выберут лучших волонтеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Южном федеральном округе объявлен конкурс социальных проектов, практик наставничества и волонтерской работы «Воля и великодушие», принять участие в котором могут гражданские активисты, представители общественных и коммерческих организаций, журналисты, сообщается на официальном сайте администрации города Сочи.
Возникла идея расширить границы конкурса и предложить отдельное направление — «Лучшая наставническая практика». И, конечно, в год, объявленный президентом Российской Федерации Годом добровольца, необходимо отметить лучших волонтеров, — отметила член организационного комитета, ветеран педагогического труда Зинаида Болотова.
Конкурс проводится по трем направлениям: «Лучший социальный проект», «Лучшая практика наставничества» и «Лучшая волонтерская работа». Первые два традиционно предусматривают большое количество номинаций, которые позволяют рассказать о социальном подвижничестве в самых разных сферах жизни.
Победителей конкурса выберет экспертный совет, в который войдут почетные граждане городов и районов юга России, ветераны отраслей народного хозяйства.
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