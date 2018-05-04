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За безопасностью на улицах Луги будет следить система за миллион рублей
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За безопасностью на улицах Луги будет следить система за миллион рублей 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Администрация Лужского района выделила миллион рублей на техническое обслуживание, развитие и мониторинг системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Луге.
Электронный аукцион на соответствующую закупку был объявлен администрацией района 3 мая. Деньги будут полностью выделены из бюджета Лужского городского поселения.
До 31 декабря в зону ответственности подрядчика попадут 81 телевизионный комплект и два устройства стационарной экстренной связи типа «гражданин-полиция».
Заявки на участие в закупке принимаются до 11 мая.
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