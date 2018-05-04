За безопасностью на улицах Луги будет следить система за миллион рублей

Администрация Лужского района выделила миллион рублей на техническое обслуживание, развитие и мониторинг системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Луге.

Электронный аукцион на соответствующую закупку был объявлен администрацией района 3 мая. Деньги будут полностью выделены из бюджета Лужского городского поселения.

До 31 декабря в зону ответственности подрядчика попадут 81 телевизионный комплект и два устройства стационарной экстренной связи типа «гражданин-полиция».

Заявки на участие в закупке принимаются до 11 мая.