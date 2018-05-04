Три здания Морозовской детской больницы будут отремонтированы

Три строения Морозовской детской городской клинической больницы отремонтируют, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт строений 18, 33 и 42 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы „Морозовская детская городская клиническая больница“ по адресу: 4-й Добрынинский пер., д. 1/9, район Замоскворечье, Центральный административный округ Москвы . Согласованной проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт строений 18, 33 и 42», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что в рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт строения №18, а именно трзхэтажного здания с цокольным и верхним техническим этажом. Ремонтные работы предполагают частичный демонтаж существующих перегородок, устройство и закладку проемов, а также установку новых перегородок. Кроме того, произведут очистку кирпичного фасада с последующим ремонтом отдельных участков и устройством вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитом. Также проектом предусмотрена замена окон на блоки из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом и установка оконных отливов из оцинкованного металлического листа. Все наружные дверные блоки и навесные козырьки заменят, а входные группы отремонтируют. Капитальный ремонт предусматривает устройство металлического пандуса для маломобильных групп населения и установку пристенных поручней из нержавеющей стали. Кроме того, покрытие кровли обновят, устроят металлическое ограждение, а также установят внутренние двери, передаточные окна и произведут полную внутреннюю отделку стен и потолков, а также заменят покрытия пола в соответствии с их функциональным назначением. Также предусмотрен монтаж нового пассажирского лифта грузоподъемностью 400 кг.

Ремонтные работы в одноэтажном строении №33 предполагают устройство и закладку проемов в существующих стенах и перегородках, очистку кирпичного фасада от старого штукатурного слоя и краски с последующим ремонтом отдельных участков, а также восстановление выступающих декоративных кирпичных элементов фасада. Кроме того, окна заменят на блоки из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, установят оконные отливы из оцинкованного металлического листа и заменят все наружные дверные блоки и козырьки над входами. Входные группы отремонтируют, покрытие кровли обновят. Также запроектирована полная внутренняя отделка.

Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта в строении №42 предусматривают частичную перепланировку и внутреннюю отделку помещений, а именно демонтаж существующих перегородок и устройство новых, расширение, устройство и закладку части проемов в кирпичных стенах. Также проектом запланирована замена всех дверных блоков, устройство металлической лестницы и люка для доступа на чердак, утепление чердачного перекрытия и полная внутренняя отделка помещений в соответствии с функциональным назначением. В рамках ремонта фасада запроектировано частичное восстановление кирпичной кладки и замена разрушенных элементов. Кроме того, предусматривается замена всех оконных заполнений, наружных дверных блоков и козырьков над входами, установка оконных отливов из оцинкованного металлического листа и ремонт входных групп. Ремонт кровли и чердака включает в себя замену кровельного покрытия, водосточной системы, ограждения кровли и устройство слухового окна с жалюзийной решеткой на кровле.