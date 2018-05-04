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Почти 30 воинских мемориалов благоустроили в Подмосковье за неделю
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Почти 30 воинских мемориалов благоустроили в Подмосковье за неделю 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Порядка 30 воинских мемориалов привели в порядок на территории Подмосковья за минувшую неделю в рамках проводимой Госадмтехнадзором Московской области спецоперации, сообщила в пятницу глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
По ее словам, цель операции — перед днем Победы проверить состояние и содержание памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войны.
«На прошлой неделе рейды прошли почти во всех муниципальных образованиях Московской области. По результатам проверок, в соответствии с выданными сотрудниками Госадмтехнадзора предписаниями, в порядок приведено 29 воинских мемориалов», — рассказала Витушева.
Она подчеркнула, что памятники отмыли от грязи, отремонтировали постаменты, провели покраску ограждений и убрали мусор с прилегающей территории.
«В Дмитрове на улице Московской по периметру обелиска положена новая плитка. В Подольске ведутся работы по ремонту памятника Заводчанам, на площади Генерала Еремеева, а также приводится в надлежащее состояние территория и ограждение памятника Виктора Талалихина. В Чехове приведены в порядок территория мемориального комплекса в честь работников завода «Пластмасс» и мемориал Стремиловский рубеж», — сказала глава надзорного органа.
Кроме того, в Ступине инспекторы проверили содержание мемориального сквера в честь Героя Советского Союза Владимира Полякова. Инспекторы добились устранения нарушения окрасочного слоя мемориального комплекса, а также наличие мелкого бытового мусора на прилегающей территории.
Она отметила, что рейд будет проводиться и далее. Все выявляемые инспекторами нарушения должны быть устранены до 8 мая.
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