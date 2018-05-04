Геннадий Онищенко рассказал школьникам Балашихи о пользе воды

Ученики Салтыковской гимназии представили свои исследовательские работы, направленные на изучение и сохранение водных ресурсов.

Россия — одна из самых богатых стран по количеству водных ресурсов. Вы сегодня говорили о свойствах воды, о примесях в ней. А вы знаете, что просто дистиллированную воду нельзя пить постоянно? Если мы будем постоянно пить такую воду, то мы не будем получать то большое количество минералов, которые поступают с водой в наш организм. Например, кальций, который укрепляет кости

— Геннадий Онищенко.

Ученик 10 класса Салтыковской гимназии Даниил Литвинов представил проект, в котором рассказал о вреде, который могут нанести батарейки водным ресурсам, и научил школьников их правильно утилизировать.

Каждый пользуется батарейками, но не каждый знает, какой от них может быть вред. Одна пальчиковая батарейка может загрязнить 20 квадратных метров почвы или сделать 300 литров воды непригодной для питья, так как в батарейке содержатся такие опасные для человека металлы как свинец, марганец, ртуть и другие. Батарейки надо собирать и сдавать. В Балашихе это можно сделать в сетевых магазинах электроники. У нас в школе все собирают батарейки

— Даниил Литвинов.

После презентации исследовательских работ, школьники подарили гостям саженцы вербы, провели викторину на знание водоемов, раздали листки бумаги в форме капли и попросили нарисовать на них свои ассоциации с чистой водой.

Акция «Вода и Здоровье» — часть проекта «Сделаем вместе!», который реализуется в России с 2017 года. Школьники проводят исследования экологической направленности, после чего рассказывают о них ученикам младших классов. В 2018 году тематикой проекта были выбраны водные ресурсы. Ученики, представившие лучшие работы, получают путевки в лагерь «Артек», где выбирают направление исследований на следующий год. В 2017 году путевки в «Артек» получили два ученика Салтыковской гимназии. Тогда школьники готовили исследовательские работы на тему раздельного сбора мусора.