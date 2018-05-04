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Ежегодно загрязнение воздуха убивает 7 миллионов человек
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Ежегодно загрязнение воздуха убивает 7 миллионов человек 

GEO 2 часа назад
Фото: GEO
Почти все население земного шара дышит загрязненным воздухом. Около 90% людей во всем мире вдыхают выхлопные газы. За последние 6 лет загрязнение атмосферы остается на высоком уровне.
Больше всего от этого страдают жители Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии — среднегодовые значения загрязнения здесь в пять раз превышены нормы Всемирной организацией здравоохранения. За ними следуют крупные города в странах с низким и средним уровнем доходов Африки и Западной части Тихого океана.
Загрязнение воздуха является одним из важнейших факторов развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). На долю этого фактора приходится около четверти (24%) всех случаев смерти среди взрослого населения от болезни сердца, 25% — от инсульта, 43% — от хронической обструктивной болезни сердца и 29% — от рака легких.
Примерно у 3 миллиардов человек — более 40% населения мира — нет доступа к экологически чистым видам топлива и технологиям для бытовых нужд.
Правительство разных стран и экологические организации борются с загрязнением воздуха и сокращают концентрацию отравляющих веществ. За два года при помощи программы Pradhan Mantri Ujjwala Yojana около 37 миллионов женщин в Индии, живущих за чертой бедности, получили доступ к бесплатному газоснабжению. Это позволит им перейти на более экологичное бытовое топливо.
В Мехико ведется активная работа по введению более экологичных стандартов на транспортные средства, в том числе посредством ввода в эксплуатацию автобусов, выхлопы которых не содержат сажи, и запрета легковых автомобилей с дизельным двигателем к 2025 году.
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