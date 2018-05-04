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Агата Муцениеце показала фигуру бикини после слухов о беременности
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Агата Муцениеце показала фигуру бикини после слухов о беременности 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
29-летняя Агата Муцениеце уже около семи лет живет в браке с Павлом Прилучным. Она подарила своему избраннику детей: Тимофея и Мию. В марте актриса решила привести себя в порядок к летнему сезону и стала заниматься танцами на пилоне. Однако не так давно появились слухи, что артистка ждет третьего ребенка. На новых фото с отдыха в ОАЭ поклонники разглядели округлившийся живот у всегда стройной звезды.
Долгое время Агата не комментировала домыслы фанатов. На днях она все же решила внести ясность в ситуацию. Жена Прилучного опубликовала видео, на котором позирует в бикини. «Не понимаю, почему, стоит мне выложить фото в купальнике, все тут же пишут, что я беременна. Подумаешь, может, человек плотно покушал?», — недоумевая высказалась ведущая шоу «Голос. Дети». Она поедала банан, а потом показала свой округлившийся от еды живот.
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Таким образом Муцениеце вновь высмеяла домыслы об ее «интересном» положении. Однако не все поверили актрисе. В недавнем интервью она и ее супруг упоминали, что задумываются о третьем ребенке. Отметим, что также долго ходили слухи о беременности Анны Хилькевич, которая, как и Агата, списывала изменения в фигуре на свое пристрастие к еде. Но в итоге сейчас она ждет второго ребенка и уже этого не скрывает.
Агата Муцениеце / фото: instagram.com/stories/agataagata
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