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Майская встреча главы управы Александра Хрулёва с жителями района Новогиреево пройдет 16 мая
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Майская встреча главы управы Александра Хрулёва с жителями района Новогиреево пройдет 16 мая 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
16 мая в 19.00 в здании управы района Новогиреево на Зелёном проспекте, 20, состоится очередная встреча главы управы района Новогиреево с населением.
Александр Хрулёв расскажет жителям района об итогах проведения общегородских благоустроительных работ, состоявшихся в рамках месячника по благоустройству. Месячник проходил в апреле, и включал в себя два субботника, прошедших в Новогиреево 14 и 21 апреля. Глава управы также проинформирует участников встречи о том, какая работа в области досуга, спорта, оздоровительной физкультуры и социального воспитания будет проводиться в районе в летний период. также, по традиции, все пришедшие на встречу жители района смогут задать главе управы и должностным лицам, участвующим в мероприятии, интересующие их вопросы.
На встречу приглашаются все желающие жители района Новогиреево.
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