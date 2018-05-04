Майская встреча главы управы Александра Хрулёва с жителями района Новогиреево пройдет 16 мая

16 мая в 19.00 в здании управы района Новогиреево на Зелёном проспекте, 20, состоится очередная встреча главы управы района Новогиреево с населением.

Александр Хрулёв расскажет жителям района об итогах проведения общегородских благоустроительных работ, состоявшихся в рамках месячника по благоустройству. Месячник проходил в апреле, и включал в себя два субботника, прошедших в Новогиреево 14 и 21 апреля. Глава управы также проинформирует участников встречи о том, какая работа в области досуга, спорта, оздоровительной физкультуры и социального воспитания будет проводиться в районе в летний период. также, по традиции, все пришедшие на встречу жители района смогут задать главе управы и должностным лицам, участвующим в мероприятии, интересующие их вопросы.

На встречу приглашаются все желающие жители района Новогиреево.