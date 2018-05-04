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Стивен Хокинг успел завершить свою теорию происхождения Вселенной
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Стивен Хокинг успел завершить свою теорию происхождения Вселенной 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Недавно скончавшийся британский физик-космолог Стивен Хокинг, который не переставал звать людей в космос, успел перед смертью завершить свою теорию происхождения Вселенной. Она, возможно, вовсе не так сложна и бесконечна, как предполагалось.
Брюссель с гордостью сообщает, что недавно скончавшийся гениальный физик Стивен Хокинг в сотрудничестве с профессором Томасом Хертогом успел завершить работу над своей теорией происхождения Вселенной. Брюссель заявляет о своей причастности к этому научному прорыву, поскольку в свое время не пожалел денег на исследования британцев, сообщает Sputnik Эстония.
Голографическая квантовая космология Томаса Хертога обошлась бюджету ЕС в 2 миллиона евро, но, как подчеркивает Брюссель, стала новым доказательством эффективности практики финансирования теоретических изысканий европейских ученых и подтверждением ведущей роли Европы в современной науке.
Гениальный Стивен Хокинг со свойственным этому мужественному человеку чувством юмора участвовал в съемках знаменитого и очень веселого сериала о жизни физиков «Теория большого взрыва» (кстати, такой перевод с английского термина «Big bang theory» страдает, возможно, излишней академичностью и выдает отсутствие того самого чувства юмора, без которого, похоже, работа космологов и квантовых физиков просто невозможна; более верным был бы перевод «Теория большого бабаха»).
И одновременно Хокинг работал над теорией, отчасти опровергающей сложившиеся представления о Вселенной и самом «бабахе». Ученые пришли к выводу, что она не так сложна, как ранее предполагалось, и что расширение ее конечно.
Писателям-фантастам нанесен тяжкий удар
Более детальное описание хода размышлений и самих выводов физиков в публикации специализированного издания Journal of High-Energy Physics доступно для понимания лишь специалистам, но следует отметить, что авторы публикации поставили под серьезное сомнение полюбившуюся писателям-фантастам и многим физикам теорию множественности вселенных. «Я ее всегда недолюбливал», — ранее говорил Стивен Хокинг, объясняя свое недоверие к этой теории невозможностью ее проверить.
"Я чрезвычайно рад тому, что финансируемые ЕС исследования вновь и вновь подтверждают репутацию работ высочайшего уровня, — сказал в связи с публикацией в Journal of High-Energy Physics комиссар ЕС по вопросам исследований, науки и инновациям Карлос Моэдас. — Возможно, Вселенная и не расширяется бесконечно, но вот список успешных изысканий, проводимых на деньги союза, продолжает расти. Они осмеливаются ставить под сомнение сложившиеся концепции и продвигают наши познания за край изведанного, в новые реальности".
В начале апреля пресс-служба Еврокомиссии сообщила о распределении грантов среди ведущих европейских ученых. Почти 270 известных исследователей из стран ЕС получили в общей сложности 653 миллиона евро. В списке имен получателей двухмиллионных грантов много представителей Германии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Франции и Италии, а также нескольких других европейских стран, но в нем вновь нет ни одного представителя стран Балтии.
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