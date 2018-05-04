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В Хайфе прошел парад ветеранов Красной армии
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В Хайфе прошел парад ветеранов Красной армии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Около 2,5 тыс. человек приняли участие в традиционном параде ветеранов Красной армии, чествующем героев Второй мировой войны.
Шествие проходило по центральной улице Герцль, сообщает Ynetnews.
Парад ветеранов в Хайфе вошел в традицию еще 14 лет назад — в 2004 году. Год назад в шествии ветеранов и в акции «Бессмертный полк» приняли участие несколько тысяч человек. Парад прошел под флагами Красной армии, Израиля и России.
Жители Хайфы, студенты, школьники, солдаты, владельцы и посетители магазинов и ресторанов встречали участников овациями и присоединялись к шествию. Акция завершилась праздничным митингом и концертом на центральной площади города.
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