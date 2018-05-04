В Хайфе прошел парад ветеранов Красной армии

Около 2,5 тыс. человек приняли участие в традиционном параде ветеранов Красной армии, чествующем героев Второй мировой войны.

Шествие проходило по центральной улице Герцль, сообщает Ynetnews.

России. Парад ветеранов в Хайфе вошел в традицию еще 14 лет назад — в 2004 году. Год назад в шествии ветеранов и в акции «Бессмертный полк» приняли участие несколько тысяч человек. Парад прошел под флагами Красной армии, Израиля

Жители Хайфы, студенты, школьники, солдаты, владельцы и посетители магазинов и ресторанов встречали участников овациями и присоединялись к шествию. Акция завершилась праздничным митингом и концертом на центральной площади города.