ФСО предлагает увеличить надбавку за выслугу лет контрактникам, работавшим пожарными

ФСО разработала законопроект, предлагающий для назначения надбавки контрактным военнослужащим включить в выслугу лет период работы в противопожарной службе в качестве сотрудников, имеющих специальные звания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Подготовленный проект постановления Правительства вносит изменения в правила исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет.

«Проект постановления предусматривает включение в выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, периодов службы в Государственной противопожарной службе в качестве сотрудников, имеющих специальные звания», — говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время аналогичные периоды службы засчитываются при исчислении стажа государственной гражданской службы и госслужб иных видов для назначения соответствующих надбавок.