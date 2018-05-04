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ФСО предлагает увеличить надбавку за выслугу лет контрактникам, работавшим пожарными
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ФСО предлагает увеличить надбавку за выслугу лет контрактникам, работавшим пожарными 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
ФСО разработала законопроект, предлагающий для назначения надбавки контрактным военнослужащим включить в выслугу лет период работы в противопожарной службе в качестве сотрудников, имеющих специальные звания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Подготовленный проект постановления Правительства вносит изменения в правила исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет.
«Проект постановления предусматривает включение в выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, периодов службы в Государственной противопожарной службе в качестве сотрудников, имеющих специальные звания», — говорится в документе.
Отмечается, что в настоящее время аналогичные периоды службы засчитываются при исчислении стажа государственной гражданской службы и госслужб иных видов для назначения соответствующих надбавок.
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