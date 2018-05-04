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Охранник кирпичного завода умер прямо на работе
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Охранник кирпичного завода умер прямо на работе 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Причиной несчастного случая стало заболевание сердца.
Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая с охранником ООО «ЧОО „Онего“. Мужчина с 20 часов вечера 9 апреля до 7 утра 10 апреля охранял объект „Кирпичный завод“. Утром он должен был зайти на центральный пост охраны, сдать смену и отправиться домой. Но мужчина так и не появился.
— В ходе обследования территории кирпичного завода примерно в 07 часов 50 минут был обнаружен труп на пешеходной дорожке возле слесарных мастерских,
— говорится в сообщении инспекции.
Прибывшая бригада медиков констатировала смерть работника. Отмечается, что причиной несчастного случая, стало заболевание сердца, вследствие чего несчастный случай не связан с производством.
Сотрудники инспекции установили, что в организации не проводилась специальная оценка условий труда рабочих мест. Работодателю было выдано предписание, установлены сроки его исполнения. Также решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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