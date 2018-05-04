Прибить водой и смахнуть: самарские улицы пылесосят 16 спецмашин

Самаре на борьбу с пылью и грязью на тротуарах и дорогах выпустили 16 вакуумно-подметальных машин («пылесосов») и 15 поливомоечных. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента и экологии Виктор Ненашев.

— В городе сошел снег, установилась стабильно теплая погода и просохли газоны. Мы вышли на улицы сразу после конца месячника по благоустройству, — пояснил Виктор Ненашев. — Большую часть грязи и мусора, которые остались с зимы, убрали вручную.

Улицы отмывают водой в два этапа. Сначала по трассе проезжает поливальная машина, которая прибивает пыль к дороге водой. После нее проходит «пылесос», который и дополнительно увлажняет пыль, и собирает всё в кузов. Грузоподъемность таких машин — 3 тонны.

Для тротуаров же используют мини-пылесос. Он сразу увлажняет и собирает мусор и грязь. Максимально такая машина может собрать 1,5 тонны мусора.

Мини-пылесос используют на тротуарах

Кроме того, в арсенале дорожных рабочих есть еще одна машина, «Чистодор». Она в 3–4 раза мощнее своих младших собратьев. Чтобы не создавать на дороге пробки, этот пылесос выпускают на дороги по ночам. За 12 часов, с 20:00 до 8:00, машина способна собрать до 25 тонн грязи и пыли.