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Прибить водой и смахнуть: самарские улицы пылесосят 16 спецмашин
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Прибить водой и смахнуть: самарские улицы пылесосят 16 спецмашин 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре на борьбу с пылью и грязью на тротуарах и дорогах выпустили 16 вакуумно-подметальных машин («пылесосов») и 15 поливомоечных. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента и экологии Виктор Ненашев.
— В городе сошел снег, установилась стабильно теплая погода и просохли газоны. Мы вышли на улицы сразу после конца месячника по благоустройству, — пояснил Виктор Ненашев. — Большую часть грязи и мусора, которые остались с зимы, убрали вручную.
Улицы отмывают водой в два этапа. Сначала по трассе проезжает поливальная машина, которая прибивает пыль к дороге водой. После нее проходит «пылесос», который и дополнительно увлажняет пыль, и собирает всё в кузов. Грузоподъемность таких машин — 3 тонны.
Для тротуаров же используют мини-пылесос. Он сразу увлажняет и собирает мусор и грязь. Максимально такая машина может собрать 1,5 тонны мусора.
Мини-пылесос используют на тротуарах
Кроме того, в арсенале дорожных рабочих есть еще одна машина, «Чистодор». Она в 3–4 раза мощнее своих младших собратьев. Чтобы не создавать на дороге пробки, этот пылесос выпускают на дороги по ночам. За 12 часов, с 20:00 до 8:00, машина способна собрать до 25 тонн грязи и пыли.
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