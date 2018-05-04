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Петрозаводчане жалуются на детскую площадку с торчащими гвоздями
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Петрозаводчане жалуются на детскую площадку с торчащими гвоздями 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Пожароопасный сезон начался в республике. Опасная детская площадка в центре Петрозаводска. И невозмутимая сова-фотомодель в городе.
В лесах Карелии официально начался пожароопасный сезон, сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики. В министерстве сообщают, что бесконтрольное выжигание сухой травы категорически запрещено. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность
Жители Петрозаводска жалуются на разбитую детскую площадку в центре города. В соцсети «ВКонтакте» появились фото разбитой детской площадки в Губернаторском парке. Каждый объект в этом городке опасен для детей. Доски сломаны или болтаются, торчат гвозди, выломаны сиденья, дыры. Жители города неоднократно обращалась в мэрию, однако никакого результата не последовало.
Администрация Петрозаводска принимает заявки от желающих занять место в торговых рядах открывающейся сельскохозяйственной ярмарки. Как сообщают власти карельской столицы, на площадке ярмарки будут также организованы бесплатные места для пенсионеров, продающих рассаду сельскохозяйственных культур и цветов. Напомним, весенняя ярмарка пройдет с 17 по 20 мая на специализированной площадке рядом с пересечением Октябрьского проспекта и Инженерной улицы.
В Сети появилась масса фотографий совы, которая вчера целый день провела в центре Петрозаводска. Бородатая неясыть позировала фотографам, сидя на дереве у дома №1 по улице Дзержинского. Фотографировали невозмутимую птицу как пешеходы, так и водители и пассажиры из проезжающих машин. Фото можно найти на сайте ПТЗ говорит.
По материалам: ptzgovorit.ru
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