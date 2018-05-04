Контрмеры и лидерство России в науке умерят санкционный пыл Запада

Парламентский комитет по энергетике предполагает определенные риски для международных проектов с участием России — в случае введения контрсанкций.

"Ответные меры, предусмотренные законопроектом, в том числе в отношении международных проектов ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов), приведут к задержке и удорожанию проектов и с высокой вероятностью к их прекращению и выходу РФ из данных проектов. При этом уже вложенные РФ средства в сооружение ИТЭР и ФАИР не подлежат возврату. Другими участниками данных проектов могут быть выдвинуты требования к РФ о покрытии их финансовых затрат", — говорится в документе комитета Думы

При этом авторы в целом поддерживают концепцию законопроекта и рекомендуют принять его в первом чтении «с учетом высказанных замечаний».

В общемировом контексте

Разработка и принятие ограничительных мер всегда сопровождались корректировками и доработками, говорит Игорь Юшков. Если речь идет о научных, исследовательских контактах с мировым сообществом, это трогать нельзя. Необходимо быть встроенным в общемировой научный процесс, выпадание из него чревато серьезным ущербом, считает эксперт.

"Все, что касается науки и образования, нужно оставлять за скобками санкций, в том числе крупные проекты, где необходимы кооперация, глобальная компетенция. Вы собираете ученых со всего мира, и каждый вносит свой интеллектуальный вклад. Не зря в работе над адронным коллайдером работает международная команда. То же в гуманитарной научной сфере, там без совместной деятельности не обойтись. Мы, с одной стороны прилагаем усилия, чтобы наши университеты входили в международные рейтинги, а там ключевым фактором являются цитирование и публикации в международных изданиях, а, с другой стороны, можем лишиться международных научных проектов", — сказал эксперт.

Ведущие позиции

По мнению Юшкова, этого нужно избегать, так что комментарии комитета по энергетике, высказанные в адрес законопроекта, совершенно верные. Нужно стараться занимать ведущие позиции в научных проектах, и тогда западные страны будут опасаться вводить против нас санкции в этих сферах.

В целом подходы к выработке контрсанкционных мер постепенно меняются, это естественный процесс.