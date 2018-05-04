Европейский суд по правам человека удивлен запретом гей-парада в Казани 

Европейский суд по правам человека удивлен запретами гей-парадов в Казани и в других российских городах. Об этом на своей странице в соцсети написал активист движения Николай Алексеев. Представители власти должны ответить на письмо суда по правам человека до 17 сентября.
«Европейский Суд по правам человека открыл и коммуницировал Правительству РФ наши жалобы на запреты гей-парадов и других ЛГБТ-акций в Казани, Южно-Сахалинске, Самаре, Воронеже, Иркутске, Горно-Алтайске, Ульяновске, Петропавловске-Камчатском, Барнауле и Элисте! Российским властям дан срок до 17 сентября этого года на ответ!», — пишет Алексеев, иллюстрируя событие официальными документами.
Гей-парад и два митинга должны были пройти в Казани в сентябре. Исполком отказал в проведении мероприятий. Вахитовский суд отказ подтвердил. Причина отказа — норма о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
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