Европейский суд по правам человека удивлен запретом гей-парада в Казани

Гей-парад и два митинга должны были пройти в Казани в сентябре. Исполком отказал в проведении мероприятий. Вахитовский суд отказ подтвердил. Причина отказа — норма о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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