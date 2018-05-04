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Фотофакт: знаменитому дому в Салехарде справили новый козырек
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Фотофакт: знаменитому дому в Салехарде справили новый козырек
Красный Север
43 минуты назад
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Фото:
Красный Север
Работы на салехардской двухэтажке по улице Комсомольской закончились в пятницу.
Последствия после падения снега с крыши коммунальщики устраняли без выходных. Жильцы уже подписали акт, сообщили в обслуживающей дом компании — ООО «Стройжилсервис».
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