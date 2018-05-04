Фотофакт: знаменитому дому в Салехарде справили новый козырек

Работы на салехардской двухэтажке по улице Комсомольской закончились в пятницу.

Последствия после падения снега с крыши коммунальщики устраняли без выходных. Жильцы уже подписали акт, сообщили в обслуживающей дом компании — ООО «Стройжилсервис».