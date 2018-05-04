В Калуге начался смотр-конкурс почетных караулов 

4 мая на площади Победы прошел торжественный сбор, посвященный 43-й годовщине образования Поста №1, и стартовал финальный этап смотра-конкурса образцовых караулов на звание «Лучшего образцово-показательного караула города Калуги». Открыли смотр-конкурс, после того, как почетный караул средней школы №15, ставший победителем смотра-конкурса в прошлом году, установил знамя почетного караула и возложили каску неизвестного солдата к Вечному огню, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и венный комиссар Октябрьского и Ленинского округов Калуги Андрей Иванов. «Пост №1 является главным патриотическим символом нашего города, он один из лучших в России. Отрадно, что для молодого поколения калужан слова „Родина“ и „Патриотизм“ — не пустой звук, множество калужских школьников и учащихся колледжей стремятся попасть в состав почетной караульной службы и отдать дань памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. За прошедший год на Посту № 1 несли вахту порядка 1100 человек», — отметил Александр Иванов. В смотре-конкурсе, посвящённом 43-й годовщине Поста № 1, приняли участие ученики 30 школ и шести колледжей, в финал вышли девять караулов. В полдень 7 мая будут проведены показательные выступления по итогам финала смотра-конкурса. В этом году конкурс проводится в тринадцатый раз. Фото пресс-службы городской думы Калуги