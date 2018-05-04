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Тюменец, получивший перелом пальца во время конфликта с охранником ЦУМа, решил пойти на мировую
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Тюменец, получивший перелом пальца во время конфликта с охранником ЦУМа, решил пойти на мировую 

72.ru 43 минуты назад
Фото: 72.ru
Редакции 72.ru стали известны подробности конфликта, произошедшего между посетителями и сотрудниками охраны тюменского ЦУМа. В результате инцидента, который случился в середине апреля, 19-летний молодой человек получил перелом пальца. Позже стало известно, что заявления в полицию поступили от обеих сторон. — По факту конфликта в тюменском ЦУМе возбуждено административное дело по статье «Побои». В настоящее время готовы результаты экспертиз по нанесенным телесным повреждениям обоим участникам конфликта. Их результаты будут приобщены к материалам дела и направлены на рассмотрение в мировой суд, — рассказала 72.ru Мария Новопашина, пресс-секретарь городской полиции.
Эта история изначально выглядела неоднозначно. Широкую огласку она получила после поста тюменки, опубликованного в социальной сети.
— К моему 14-летнему сыну и его друзьям подошел охранник и спросил, почему они не заказывают еду. Ребята попросили сотрудника ЧОПа предъявить им удостоверение, он отказался и ударил одного из подростков. Тот упал и достал из кармана газовый баллончик. Мужчина продолжал нападать и получил струю в лицо. После этого подростка оттащили в подсобку, где продолжили пинать. Результатом этого избиения стал перелом пальца, многочисленные ссадины и ушибы, — рассказала мать одного из подростков, участвовавших в конфликте. Как выяснилось позже, пострадавший не является подростком — ему уже 19 лет. Вторым участником конфликта оказался сотрудник охраны 1964 года рождения.
Взвесив все «за» и «против», стороны решили пойти на мировую. Но озвучивать свое намерение им в ближайшее время придется уже в суде.
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