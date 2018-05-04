Правительство установит штрафы за оборот санкционки: стоит ли бояться туристам

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в КоАП, подразумевающий введение штрафов за оборот товаров, попавших под санкции в августе 2014 года — прежде всего речь идет о мясных и молочных продуктах из стран Евросоюза США . Если законопроект будет принят, то физическим лицам, решившим торговать в Москве итальянским пармезаном или финским сервелатом, грозит штраф 3-5 тысяч рублей. Однако тех, кто везёт деликатесы, чтобы насладиться ими на собственной кухне, новая инициатива не касается.

Законопроект № 456502-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров» находится на рассмотрении, материалы направлены Председателю Госдумы.

Как сказано в тексте законопроекта, нарушение режима «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от 70 до 100 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой».

При этом уточняется, что новая мера не касается случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд. Эта оговорка сбивает с толку граждан, которые не всегда могут сообразить: грозит ли им штраф, если они, как уже повелось, привезут из Франции полкило камамбера и пригласят друзей в гости на дегустацию? Однако в законопроекте уточняется: под оборотом подразумевается только

— Во-первых, это только проект закона, он будет обсуждаться. Надо смотреть итоговую версию документа, тогда будет ясно, как его применять, — объяснил корреспонденту «КВ» экономист Владислав Гинько . — Идея направлена на пресечение двусмысленных ситуаций, когда санкционная проникает в наш быт через множество окон, что нарушает саму идею поддержки отечественной экономики. Во-вторых, когда мы говорим о физических лицах, это значит, что штраф грозит за любые нарушения правил торговли в России. Нужно учитывать, что на северо-западе очень многие люди едут на машине в Финляндию , например, а потом продают купленные там сыры — хотя бы через «Авито» или с рук, благодаря сарафанному радио. Но дело в том, что для торговли продуктами в любом случае нужно либо ИП, либо оформление юридического лица, получение разрешения. То есть получается, что физическое лицо идет сразу на два нарушения — и за неправильную торговлю, и за несоблюдение режима,

Штраф на оборот санкционной продукции для физического лица идет параллельно с другими мерами ответственности за нарушение целого ряда других положений, причем главная проблема — хранение того же сыра, которое физлицо хочет продавать, не имея промышленных холодильников, сертификатов и прочего (хотя бы книги жалоб).

Источник