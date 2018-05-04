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Экс-главе Кстовского района Культину продлили срок заключения до 5 июня
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Экс-главе Кстовского района Культину продлили срок заключения до 5 июня 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте суда Московского района Нижнего Новгорода.
В сентябре 2017 года Кирилл Культин был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал» за оказание помощи организации в ходе проведения процедуры банкротства предприятия.
С февраля по сентябрь 2017 года чиновник получил сведения о намерении председателя комитета кредиторов одного из муниципальных предприятий осуществить замещение активов муниципального предприятия путем создания ПАО, а также провести инвентаризацию и оценку имущества, состоящего на балансовом учете МУП и продать на торгах оставшуюся часть имущества должника. Культин сообщил председателю о том, что случае получения им взятки в сумме 1,5 млн рублей, он окажет содействие в формировании состава имущества, состоящего на балансовом учете МУП, чтобы провести торги по продаже имущества должника, которое не войдет в уставный фонд создаваемого публичного акционерного общества и передачи его в Кстовского района, если оно не будет продано.
Культина задержали в сентябре 2017 года в ресторане при получил 155 тысяч рублей взятки.
Ранее сообщалось о том, что отставку главы администрации Кстовского района Кирилла Культина приняли депутаты Земского собрания 14 ноября 2017 года.
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