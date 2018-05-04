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Список праздничных событий с 6 по 9 мая в Калининграде
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Список праздничных событий с 6 по 9 мая в Калининграде 

Вести Калининград 45 минут назад
Фото: Вести Калининград
Правительство Калининградской области опубликовало список праздничных событий, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы. Они пройдут с 6 по 9 мая включительно.
Мотопробег, посвященный 73-й годовщине Великой Победы по боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и А. Невского полка
6 мая  (по отдельному маршруту)
Агитационный автопробег по местам боевой славы области, посвященный 73-й годовщине Великой Победы
7 мая  08:30 — 17.30  (по шести маршрутам)
8.30 старт — площадь Маршала Василевского
финиш — 17.30 Мемориальный комплекс «1200 воинам-гвардейцам»
Спортивно-патриотическое мероприятие «Забег Победы»
7 мая  15.00  Набережная озера Верхнее
Торжественная церемония по перезахоронению останков летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в районе
8 мая  13:00  пос. Пятидорожное
Молодежная информационная акция «Стена памяти»
9 мая  9.00-19.00  Гвардейский проспект
Военный парад войск Калининградского гарнизона
9 мая  10:00  Площадь Победы
Шествие «Бессмертного полка России»
9 мая  10.50  (по окончании военного парада)
ул. Черняховского –Площадь Победы — Гвардейский пр-т –мемориальный комплекс «1200 воинам — гвардейцам»
Праздничная программа в парке Победы
9 мая  11:30-17:30  Праздник, посвященный Дню Победы
9 мая  13.30-20.00  Центральный парк культуры и отдыха
Историческая реконструкция «Штурм Форта № 5»
9 мая  14:00  Форт № 5, Советский проспект
Праздничный салют
(30 залпов)
9 мая  22:00  Парк Победы
(ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
Праздничный фейерверк
9 мая  22:10-22:20  Астрономический бастион
(ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
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