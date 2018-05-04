Список праздничных событий с 6 по 9 мая в Калининграде 

Правительство Калининградской области опубликовало список праздничных событий, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы. Они пройдут с 6 по 9 мая включительно.
Мотопробег, посвященный 73-й годовщине Великой Победы по боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и А. Невского полка
6 мая (по отдельному маршруту)
Агитационный автопробег по местам боевой славы области, посвященный 73-й годовщине Великой Победы
7 мая 08:30 — 17.30 (по шести маршрутам)
8.30 старт — площадь Маршала Василевского
финиш — 17.30 Мемориальный комплекс «1200 воинам-гвардейцам»
Спортивно-патриотическое мероприятие «Забег Победы»
7 мая 15.00 Набережная озера Верхнее
Торжественная церемония по перезахоронению останков летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в районе
8 мая 13:00 пос. Пятидорожное
Молодежная информационная акция «Стена памяти»
9 мая 9.00-19.00 Гвардейский проспект
Военный парад войск Калининградского гарнизона
9 мая 10:00 Площадь Победы
Шествие «Бессмертного полка России»
9 мая 10.50 (по окончании военного парада)
ул. Черняховского –Площадь Победы — Гвардейский пр-т –мемориальный комплекс «1200 воинам — гвардейцам»
Праздничная программа в парке Победы
9 мая 11:30-17:30 Праздник, посвященный Дню Победы
9 мая 13.30-20.00 Центральный парк культуры и отдыха
Историческая реконструкция «Штурм Форта № 5»
9 мая 14:00 Форт № 5, Советский проспект
Праздничный салют
(30 залпов)
9 мая 22:00 Парк Победы
(ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
Праздничный фейерверк
9 мая 22:10-22:20 Астрономический бастион
(ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)