Список праздничных событий с 6 по 9 мая в Калининграде

Правительство Калининградской области опубликовало список праздничных событий, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы. Они пройдут с 6 по 9 мая включительно.

Мотопробег, посвященный 73-й годовщине Великой Победы по боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и А. Невского полка

6 мая (по отдельному маршруту)

Агитационный автопробег по местам боевой славы области, посвященный 73-й годовщине Великой Победы

7 мая 08:30 — 17.30 (по шести маршрутам)

8.30 старт — площадь Маршала Василевского

финиш — 17.30 Мемориальный комплекс «1200 воинам-гвардейцам»

Спортивно-патриотическое мероприятие «Забег Победы»

7 мая 15.00 Набережная озера Верхнее

Торжественная церемония по перезахоронению останков летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в районе

8 мая 13:00 пос. Пятидорожное

Молодежная информационная акция «Стена памяти»

9 мая 9.00-19.00 Гвардейский проспект

Военный парад войск Калининградского гарнизона

9 мая 10:00 Площадь Победы

Шествие «Бессмертного полка России»

9 мая 10.50 (по окончании военного парада)

ул. Черняховского –Площадь Победы — Гвардейский пр-т –мемориальный комплекс «1200 воинам — гвардейцам»

Праздничная программа в парке Победы

9 мая 11:30-17:30 Праздник, посвященный Дню Победы

9 мая 13.30-20.00 Центральный парк культуры и отдыха

Историческая реконструкция «Штурм Форта № 5»

9 мая 14:00 Форт № 5, Советский проспект

Праздничный салют

(30 залпов)

9 мая 22:00 Парк Победы

(ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)

Праздничный фейерверк

9 мая 22:10-22:20 Астрономический бастион

(ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)