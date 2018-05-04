ФАО: уже 33% почвы в мире непригодны для с/хозяйства

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Почти 33% почвы в мире выбыли из обращения вследствие эрозии, герметизации, засоления, вымывания органических веществ, подкисления, загрязнения и других вредных явлений, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Между тем на создание природой одного сантиметра верхнего слоя почвы уходит около 1 тыс. лет. «Здоровая почва — это драгоценный невозобновляемый ресурс, но ей угрожает все более разрушительное поведение человека. Мы несем ответственность за состояние почв, которые дают нам пищу, воду и чистый воздух. Сегодня мы должны принять меры по оздоровлению наших почв», — отмечает ФАО. «Нынешние темпы деградации почв ставят под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои самые насущные потребности. Ведь 95% всего того, что мы едим, прямо или косвенно производится на земле. Согласно прогнозам к 2050 г. население планеты превысит 9 млрд человек», — подчеркивает ФАО. Обеспечить человечество продовольствием можно только повышая урожайность, улучшая качество выращиваемой продукции на существующих почвах. Почва служит своего рода фильтром, очищая десятки тысяч кубических километров воды в год. Выступая в качестве основного хранилища углерода, почва помогает усваивать двуокись углерода и другие парниковые газы, она является важной составляющей в борьбе с изменением климата. Дальнейшее загрязнение и деградацию почвы можно остановить, внедрив устойчивое управление земельными ресурсами и передовые технологии для сохранения почвы. ФАО предлагает отказаться от вредных способов ведения сельского хозяйства, в частности, не злоупотреблять антибиотиками, поскольку они могут проникать в почву и распространяться в окружающей среде. В итоге возникают бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам. Почти 700 тыс. людей в год умирают в мире после заражения такими бактериями.