Ещё
ФАО: уже 33% почвы в мире непригодны для с/хозяйства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАО: уже 33% почвы в мире непригодны для с/хозяйства 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Почти 33% почвы в мире выбыли из обращения вследствие эрозии, герметизации, засоления, вымывания органических веществ, подкисления, загрязнения и других вредных явлений, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Между тем на создание природой одного сантиметра верхнего слоя почвы уходит около 1 тыс. лет. «Здоровая почва — это драгоценный невозобновляемый ресурс, но ей угрожает все более разрушительное поведение человека. Мы несем ответственность за состояние почв, которые дают нам пищу, воду и чистый воздух. Сегодня мы должны принять меры по оздоровлению наших почв», — отмечает ФАО. «Нынешние темпы деградации почв ставят под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои самые насущные потребности. Ведь 95% всего того, что мы едим, прямо или косвенно производится на земле. Согласно прогнозам к 2050 г. население планеты превысит 9 млрд человек», — подчеркивает ФАО. Обеспечить человечество продовольствием можно только повышая урожайность, улучшая качество выращиваемой продукции на существующих почвах. Почва служит своего рода фильтром, очищая десятки тысяч кубических километров воды в год. Выступая в качестве основного хранилища углерода, почва помогает усваивать двуокись углерода и другие парниковые газы, она является важной составляющей в борьбе с изменением климата. Дальнейшее загрязнение и деградацию почвы можно остановить, внедрив устойчивое управление земельными ресурсами и передовые технологии для сохранения почвы. ФАО предлагает отказаться от вредных способов ведения сельского хозяйства, в частности, не злоупотреблять антибиотиками, поскольку они могут проникать в почву и распространяться в окружающей среде. В итоге возникают бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам. Почти 700 тыс. людей в год умирают в мире после заражения такими бактериями.
Вести.Ru: последние новости
Как Турция попала в финансовые тиски спекулянтов Узбекистан готовится отметить День Победы впервые за много лет Самороспуск ЭТА в Испании: террористы извинились, но не перед всеми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно313
Россия отказалась от союзов с Китаем339
Литва переименовала Грузию54
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям94
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение